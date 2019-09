Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl von Fahrradteilen schnell aufgeklärt

Ilmenau (ots)

Gestern, am frühen Abend, beobachtete ein Zeuge zwei weibliche Personen am Ilmufer, welche Teile von Fahrrädern abbauten um diese zu entwenden. Als die 17 und 20-Jährigen den Tatort in Richtung Karl-Liebknecht-Straße verließen, blieb der Zeuge dran und konnte somit die Polizei zu den beiden Täterinnen führen. Im Keller eines Hauses trafen die Beamten auf die jungen Frauen und fanden gleichzeitig die Fahrradteile. Somit konnte die Tat schnell aufgeklärt werden. Die Polizei leitete gegen beide ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahl ein. Da gegen die Jüngere ein Haftbefehl vorlag, wurde sie umgehend festgenommen und zur Polizei und anschließend ist eine Justizvollzugsanstalt gebracht. (db)

