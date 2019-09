Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Sportlerheim

Manebach (Ilm-Kreis) (ots)

Unbekannte verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Sportlerheim in der Schleusinger Straße und durchsuchten es in der Folge. Hierbei öffneten der oder die unbekannten Täter mehrere Schränke und eine Geldkassette. Zusätzlich beschädigten die Täter eine weitere Tür, sodass Sachschaden ins Höhe von ca. 1000 Euro zu verzeichnen ist. Die Polizei Arnstadt-Ilmenau nahm die Ermittlungen auf. Die Polizei bittet Zeugen, die in letzter Zeit relevante Wahrnehmungen machten, sich unter Angabe der Hinweisnummer 0224683/2019 bei der PI Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677/601124 zu melden. (db)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

