Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Nach Unfall weggefahren

Großbreitenbach (ots)

Ein Unbekannter beschädigte am Mittwoch zwischen 10.45 Uhr und 11.20 Uhr ein geparktes Fahrzeug am Markt. Der Geschädigte hatte seinen Opel Zafira längs zur Fahrbahn an rechten Rand abgestellt. Der Verursacher parkte sein Fahrzeug vermutlich auf der gegenüberliegenden Seite quer zur Fahrbahn und kolliderte beim ausparken mit dem Fahrzeug des 62-Jährigen. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Angabe der Hinweisnummer 0223836/2019 bei der PI Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677/601124 zu melden. (db)

