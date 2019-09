Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Portemonnaie entwendet

Eisenach (ots)

Am gestrigen Nachmittag zeigte eine 59-Jährige den Diebstahl ihrer Geldbörse an. Die Dame hielt sich am Mittwoch gegen 14.00 Uhr in der Eisenacher Innenstadt auf und bemerkte hier einen auffälligen Mann, welcher sie verfolgte. Sie beschrieb ihn wie folgt:

- osteuropäischer Phänotyp - ca. 170cm groß - sportliche Figur - dunkle Haare - grünes, eng anliegendes T-Shirt - graue, kurze Hose

In der Geldbörse befanden sich neben Bargeld, diverse Karten und Personaldokumente. Die Polizei Eisenach bittet Zeugen, welche zu dem Sachverhalt relevante Angaben machen können, oder den beschriebenen Herrn ebenfalls beobachteten, sich bei der Polizei Eisenach unter der Telefonnummer 03691/261125 mit der Hinweisnummer 0223944/2019 zu melden. (db)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell