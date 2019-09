Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Keller

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Zwischen Dienstagabend und Mittwochnachmittag brachen Unbekannte in insgesamt fünf Keller eines Mehrfamilienhauses in der Bielfeldstraße ein. Nach bisherigem Stand wurde aus einem Keller nur geringwertiges Beutegut um Wert von ca. 15 Euro geklaut. Die Ermittlungen zu weiterem, möglicherweise höherwertigem Beutegut dauern jedoch noch an. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Angabe der Hinweisnummer 0224290/2019 bei der PI Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677/601124 zu melden. (db)

