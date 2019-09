Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kollision mit Bus

Eisenach (ots)

Am Mittwochabend kam es an der Kreuzung Frankfurter Straße und Kasseler Straße zu einer Kollision zwischen Pkw und Bus. Ein 19-Jähriger fuhr mit seinem Ford die Frankfurter Straße entlang und beabsichtigte nach links auf die Kasseler Straße abzubiegen. Ein Bus fuhr gleichzeitig auf der Kasseler Straße in Richtung Katharinenstraße und folgend kollidierten beide Fahrzeuge im Kreuzungsbereich. Hierbei wurde der PKW derart beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war. Zusätzlich stellten die Polizisten fest, dass der 19-Jährige möglicherweise unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, da ein Drogenvortest positiv auf Amphetamin reagierte. Insgesamt entstand ein Schaden von ca. 3000 Euro. Eine Gefahr für Personen bestand nicht, da der Bus ohne Fahrgäste unterwegs war. (db)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell