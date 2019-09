Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugen gesucht - Simson geklaut

Ilmenau (ots)

In der letzten Nacht entwendeten Unbekannte eine Simson S51 vom Hinterhof eines Gebäudes in der Lindenstraße in Ilmenau. Das motorisierte Zweirad war grün und wies sonst keine baulichen Veränderungen auf. Die Täter entwendeten das Fahrzeug trotz Sicherung mittels Lenkerschloss und Seilschloss. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Angabe der Hinweisnummer 0223529/2019 bei der PI Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677/601124 zu melden. (db)

