Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zusammenstoß zweier LKWs

Ohrdruf (Landkreis Gotha) (ots)

Heute Vormittag kam es in Ohrdruf an der Kreuzung Ringstraße/Westfalenstraße zu einem schweren Verkehrsunfall. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Sattelauflieger (m/37 J) und einem Lkw (m/63 Jahre). Beide Fahrer wurden schwer verletzt und mussten aus dem Führerhaus befreit werden. Sie kamen in ein Krankenhaus. Bei der Ladung handelte es sich um Lebensmittel und Gasflaschen, wobei zu keiner Zeit eine Gefahr für umliegende Gebäude oder Personen bestand. Für die Zeit der Zeit der Bergung wurde die Kreuzung voll gesperrt. Es entstand erheblicher Sachschaden. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern jedoch noch an. (ah)

