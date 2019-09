Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Baum fällt auf Hochspannungsleitung - Konkretisierung

Langewiesen (Ilm-Kreis) (ots)

Am 03.09.2019 wurde durch Unbekannte in Langewiesen neben der ICE-Strecke in der Nähe eines Klärwerks ein Fallkerb in einen Baum gesägt. Der Baum fiel gegen 14.30 Uhr direkt auf eine Hochspannungsfreileitung, wodurch das Sicherheitssystem abgeschaltet wurde. Es kam zu einem minütlichen Stromausfall in mehreren Haushalten in Schwarza bei Rudolstadt in Folge der Auslöung im Umspannwerk. An der Hochspannungsleitung entstand ein Sachschaden von ca. 5000 Euro. Es wurde Anzeige wegen Störung öffentlicher Betriebe erstattet. Die Polizei Arnstadt-Ilmenau sucht Zeugen unter der Telefonnummer 03677-601124 und der Hinweisnummer 0223095/2019. (ah)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell