Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zusammenstoß mit Fahrradfahrerin

Ruhla (Wartburgkreis) (ots)

Am Dienstag zur Mittagzeit kam es im Einmündungsbereich der Forststraße und der Käthe-Kollwitz-Straße zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einer Fahrradfahrerin. Der 81-Jährige VW Fahrer missachtete die Vorfahrtsregelung "Rechts-vor-Links" und stieß folgend mit der 18-jährigen Radlerin zusammen, welche sich verletzte und ins Krankenhaus kam. Zusätzlich entstand am Pkw und am Fahrrad Sachschaden. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung. (db)

