Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Komposter gerät in Brand

Gehren (Ilm-Kreis) (ots)

Am Dienstagmittag erhielt die Rettungsleitstelle Ilm-Kreis die Mitteilung über einen Brand einer Hecke in der Bahnhofstraße. Die ebenfalls alarmierte Polizei konnte in der Folge feststellen, dass die Brandursache in einem Komposter liegt, welcher sich möglicherweise selbst entzündete. Anschließend griff der Brand auf eine Hecke über. Glücklicherweise entdeckte ein 73-Jähriger das Feuer und konnte es zügig löschen, sodass eine Gefahr für Personen oder Gebäude bestand. Es entstand insgesamt Sachschaden in Höhe von 250 Euro. (db)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell