Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Außenspiegel beschädigt - Zeugen gesucht

Gotha (ots)

Zwischen Sonntag 01.00 Uhr und Montag 13.00 Uhr kam es am PKW VW einer 59-Jährigen, welcher am Straßenrand in der Bielfeldstraße geparkt war, zu einer Beschädigung am linken Außenspiegel im Rahmen eines Verkehrsunfalls. Der Unfallverursacher entfernte sich jedoch vom Unfallort und somit bittet die Polizei Zeugen, welche Wahrnehmungen im Zusammenhang mit diesem Sachverhalt gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 03677/601124 unter Angabe der Hinweisenummer: 0222226/2019 zu melden.

