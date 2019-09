Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Pkw bei Verkehrunfall beschädigt und dennoch weggefahren

Bad Tabarz (Landkreis Gotha) (ots)

In der Zeit von Sonntag 18.00 Uhr bis Montag 14.00 ereigente sich ein Verkehrsunfall in der Reinhardsbrunnerstraße, wobei der graue Opel Zafira der 31-jährigen Geschädigten starkt beschädigt worden ist. Hierbei enstand erheblicher Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Vermutlich war ein Parkmanöver ursächlich für die Kollision. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Angabe der Hinweisnummer 0221919/2019 bei der Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621/781125 zu melden. (db)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell