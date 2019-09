Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Elektrorad Marke Eigenbau

Gotha (ots)

Am Montagnachmittag kontrollierten Beamte der Polizei Gotha einen 32-Jähriger Zweiradfahrer in der Ohrdrufer Straße. Hierbei konnten sie feststellen, dass an dem Fahrrad ein Motor nachträglich angebaut worden ist. Aufgrund der unklaren Leistung des Eigenbaus wurde das Fahrrad beschlagnahmt und eine Anzeige u.a. wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis erstattet. (db)

