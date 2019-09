Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: PKW beschädigt - Verursacher unbekannt

Ilmenau (ots)

Ein 63-Jähriger parkte seinen grünen BMW am 30.08.2019 in der Zeit von 13.00 Uhr bis 15.00 Uhr in der Humboldstraße. Als Fahrzeugbesitzer kurz nach 15.00 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte der Herr einen Schaden an der hinteren Seitentür auf der Fahrerseite fest. Nach bisherigen Erkenntnissen wird von einer Verkehrsunfallflucht ausgegangen. Der Verursacher ist nicht bekannt und daher bittet Polizei die Arnstadt-Ilmenau, dass sich Zeugen mit relevanten Hinweisen unter der Angabe der Hinweisnummer 0221735/2019 unter der Telefonnummer 03677/601124 melden. (db)

