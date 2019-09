Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kellereinbruch - Diebstahl von zwei Fährrädern

Gotha (ots)

Zwischen dem 30.08.2019 21.00 Uhr und Montagmittag brachen ein oder mehrere Unbekannte gewaltsam in ein Kellerabteil in der Brieglebstraße ein. Hierbei erbeuteten sie zwei Fährräder im Gesamtwert von ca. 2500 Euro und verursachten Sachschaden in Höhe von 100 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Angabe der Hinweisnummer 0221770/2019 bei der Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621/781125 zu melden. (db)

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell