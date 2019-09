Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Reifen zerstochen - Zeugen gesucht

Catterfeld (Landkreis Gotha) (ots)

Unbekannte zerstachen am Montag in der Zeit von 14:55 Uhr bis 15:20 Uhr die Reifen von zwei Fahrzeugen in der der Straße "Im Grund". Es handelt sich um einen Ford und einen Renault, wobei Sachschaden in Höhe von 150 Euro entstand. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung ein und weiterhin werden Zeugen gebeten sich unter Angabe der Hinweisnummer 0221978/2019 bei der Polizei Gotha unter der Nummer 03621/781125 zu melden. (db)

