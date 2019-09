Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Paketzusteller geschlagen

Manebach (ots)

Am Montagmorgen griff ein 72-Jähriger einen 31-jährigen Paketzusteller unvermittelt an, als dieser ein Paket zustellen wollte. Ursächlich war eine Diskussion über das fehlende Namensschild an der Klingel. In der Folge forderte der 71-Jährige den Paketboten auf das Grundstück zu verlassen, wobei der 31-Jährige der Aufforderung nicht unmittelbar nachkam. Daraufhin schlug der Täter dem Postboten in den Bauch. Somit erwartet den Senior ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung. Gegen den Paketzusteller wurde ebenfalls Anzeige wegen Hausfriedensbruch erstattet. (db)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell