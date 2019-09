Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verstoß gegen das Straßenverkehrsgesetz

Eisenach (ots)

Am Montagmittag kontrollierten Beamte der Polizei Eisenach einen 23-Jährigen in der Ernst-Thälmann-Straße und stellten fest, dass der Mann vermutlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln am Straßenverkehr teilnahm. Ein Drogenschnelltest reagierte positiv auf Cannabis. Somit war die Fahrt direkt beendet und es folgte die Blutentnahme im Krankenhaus. (db)

