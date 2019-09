Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Auto mit Flasche beworfen

Gotha (ots)

Am letzten Wochenende beschädigten ein oder mehrere Unbekannte das Fahrzeug eines 61-Jährigen in der Blumenbachstraße. Hierzu wurde eine Falsche auf den grauen Mitsubishi geworfen, sodass am Dach und an der Frontscheibe Sachschaden in Höhe von 1000 Euro entstand. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Angabe der Hinweisnummer 0221344/2019 bei der Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621/781125 zu melden. (db)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell