Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: 78-Jähriger außer Rand und Band

Eisenach (ots)

Am Samstagabend verursachte ein 78-Jähriger Sachschaden in Höhe von ca. 10000 Euro, als er aus bisher ungeklärter Ursache gegen mehrere Fahrräder am Karlsplatz trat. Hierbei beschädigte er ein hochwertiges Carbonrad. Anschließend ging der Mann auch auf die Polizisten los, sodass der Herr letztlich zur gefesselt werden musste. Nach einer Untersuchung durch einen Notarzt, konnte der Herr an seine Tochter übergeben werden. Dennoch erwarten den Senior nun mehrere Anzeigen. (db)

