Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Sechs Kellereinbrüche in einer Straße

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Am letzten Wochenende nahm die Polizei mehrere Anzeigen aufgrund von Einbrüchen in Keller in der Paulinzellaer Straße auf. Insgesamt waren sechs Keller betroffen, wobei der oder die Täter Werkzeug, ein Rennrad und Energy-Drinks erbeuteten. Im Fall des Einbruchs in die Paulinzellaer Straße 7 liegt die Tatzeit zwischen Samstag 18:00 Uhr und Sonntag 08:30 Uhr. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Angabe der Hinweisnummer 0220947/2019 bei der PI Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677/601124 zu melden. (db)

