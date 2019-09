Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Gerstungen (Wartburgkreis) (ots)

Am Sonntagabend kam es auf der L1021 zwischen Gerstungen und Neustädt zu einem schweren Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen. Der Dacia kam in einer Linkskurve von der Straße ab und kollidierte in der Folge mit einem Baum. Ursächlich war vermutlich, dass der 31-Jährige Fahrer stark alkoholisiert (1,59 Promille Atemalkohol) und möglicherweise zusätzlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Weiterhin fanden die Beamten im Fahrzeug Betäubungsmitteln und beschlagnahmten sie. Bei dem 29-Jährigen Beifahren konnte ebenfalls Drogen aufgefunden werden. Somit leitete die Polizei gegen beide Personen entsprechende Ermittlungsverfahren ein. Die Straße war für die Zeit der Unfallaufnahme vollgesperrt.

