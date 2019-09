Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall in den frühen Morgenstunden

Georgenthal (Landkreis Gotha) (ots)

In der letzten Nacht gegen 02:30 Uhr kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Schönauer Straße. Der mit zwei Personen besetzte Opel kam in einer Linkskurve, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, nach rechts von der Straße ab, überschlug sich und kam letztlich auf der Fahrerseite zum liegen. Hierbei verletzten sich sowohl der Fahrer als auch der Beifahrer. Während der Unfallaufnahme konnten die Beamten feststellen, dass die beiden 37 Jahre und 40 Jahre Fahrzeuginsassen alkoholisiert waren und auch keinen Führerschein besaßen. Aufgrund der unklaren Situation vor Ort, konnte bisher nicht zweifelsfrei geklärt werden, wer das Fahrzeug gefahren ist. Die Ermittlungen hierzu dauern an. (db)

