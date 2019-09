Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unter Drogen, aber ohne Führerschein

Waltershausen (ots)

Am Sonntag gegen 11.40 Uhr konntrollierten die Beamten des Inspektionsdienstes Gotha einen Pkw Ford in der Fichtestraße in Waltershausen. Der 40-jährige Fahrer des Ford war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Allerdings war der Drogentest bei dem jungen Mann positiv auf den Konsum von Amphetamin. Der Ford-Fahrer wurde zur Blutentnahme ins Krankenhaus gebracht und Anzeige gegen ihn erstattet. Zudem erhält der Halter des Pkw Ford, welcher bei der Kontrolle auf dem Beifahrersitz saß eine Anzeige wegen Ermächtigen zum Fahren ohne Fahrerlaubnis. (dl)

