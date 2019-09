Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Vom Sohn geschlagen

Engelsbach (ots)

Eine 74-jährige Frau aus Gotha besuchte am Samstagmittag gegen 11.30 Uhr ihre beiden Söhne in Engelsbach. Zwischen den 53- und 54-jährigen Söhnen kam es zu Streitigkeiten, infolge dessen der 53-jährige seinen Bruder mit dem Hammer gegen den Oberschenkel schlug. Dieser wurde hierdurch leicht verletzt. Als die 74-jährige Mutter ihren Sohn auf dessen Verhalten ansprach wurde diese durch den 53-jährigen gegen das Treppengeländer geschubst und mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen. Die 74-jährige erlitt hierbei Schmerzen am Arm und im Gesicht. Gegen den 53-jährigen Mann wurden Anzeigen wegen Körperverletzung und gefährlicher körperverletzung erstattet. (dl)

