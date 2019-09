Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Schwerer Verkehrsunfall auf der K3

Eisenach - kreisfreie Stadt (ots)

Am Samstagabend gegen 19.15 Uhr ereignete sich auf der K3 zwischen den Ortslagen Stregda und Madelungen ein schwerer Verkehrsunfall. Ein Pkw Renault Clio, besetzt mit drei jungen Männern zwischen 23 und 25 Jahren aus Eisenach, fuhr aus Richtung Stregda nach Madelungen. In einer Rechtskurve vor der Autobahnüberführung kam der Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam nach etwa 20 Metern im angrenzenden Feld auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrer wird schwer, seine beiden Beifahrer leicht verletzt. Am Pkw entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden von ca. 2.000 Euro. (vt)

