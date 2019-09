Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbrüche in Keller

Gotha (ots)

In der Zeit von Donnerstag, 29.08.2019 bis Samstag, 31.08.2019 brachen bislang unbekannte Täter in der Gothaer Enckestraße in mehrere Keller eines Mehrfamilienhauses ein. Hierbei wurden die Kellertüren und die Schlösser der Keller beschädigt. Es entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro. Aus einem Keller wurde ein Fahrrad entwendet, aus einem weiteren lediglich eine Saftflasche. Die Polizei sucht Zeugen, welche Angaben zum Sachverhalt oder dem Täter machen können. (dl)

