Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Flaschensammler geschlagen

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Auf der Suche nach weggeworfenen Pfandflaschen, lief ein 35-Jähriger am Samstag durch die Oststraße. Gegen 20:30 Uhr wurde der Mann unvermittelt durch einen Unbekannten angegriffen. Dieser schlug den Geschädigten mit der Faust in das Gesicht. Der Flaschensammler wurde am Auge leicht verletzt, musste jedoch nicht ärztlich behandelt werden. Die Polizei Gotha bittet Zeugen, sich an das Telefon 03621/781124 unter der Hinweisnummer 0220660/2019 zu wenden. (ml)

