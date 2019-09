Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Ruhe gestört und Widerstand geleistet

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Ein 26-Jähriger löste am Samstagabend in der Schumannstraße einen Polizeieinsatz aus. Zuvor hatte der Mann im Mehrfamilienhaus die Ruhe gestört und in seiner Wohnung eine Balkontür beschädigt. Gegenüber den Polizisten zeigte der Wohnungsinhaber keinerlei Einsicht und schrie weiter lautstark. Als der Mann daraufhin in Gewahrsam genommen werden sollte, leistete er aktiven Widerstand und musste gefesselt werden. Der Gothaer verbrachte die Nacht in Polizeigewahrsam. Die Polizisten blieben unverletzt. Der Schaden an der Balkontür beläuft sich auf ca. 500 Euro. (ml)

