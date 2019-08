Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Körperverletzung und Sachbeschädigung an mehreren Fahrzeugen

Arnstadt (ots)

Am Samstag, den 31.08.2019 gegen 01:58 Uhr konnte in Arnstadt in der Kasseler Straße eine männliche Person festgestellt werden, wie diese die Außenspiegel mehrerer Fahrzeuge beschädigte. Als ein aufmerksamer Bürger den Täter zur Rede stellen wollte, riß dieser sich los und rannte in Richtung Wasserturm davon. Beim Losreißen verletzte der Täter den Zeugen. Im Zuge der Nacheile konnte der Täter nicht gestellt werden. Der Täter war zwischen 16 und 18 Jahre alt, hatte halblange, helle Haare, war ca. 1,75 m groß und hatte eine schmale Statur. Bekleidet war er mit einem weißen T- Shirt. Zur Aufklärung der Körperverletzung zum Nachteil des engagierten Zeugen sowie der Sachbeschädigung an den beschädigten Fahrzeugen bittet die PI Arnstadt- Ilmenau, Personen, welche Angaben zum Tatgeschehen bzw. zum Täter machen können, sich bei der PI Arnstadt- Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-6010 zu melden. (sg)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau

Telefon: 03677/601124

E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell