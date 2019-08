Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Toilettenhäuschen umgestoßen

Gehren (ots)

Am Freitag, den 30.08.2019 gegen 19:25 Uhr konnten in Gehren im Stadtpark zwei junge Männer dabei beobachtet werden, wie sie drei dort aufgestellte Toilettenhäuschen umwarfen. Der Inhalt dieser Häuschen wurde auf der Grünfläche und in den gekippten Toiletten verteilt. Als die Polizeibeamten am Ereignisort eintrafen, befanden sich beide Täter noch vor Ort. Einer der beiden leistete nach einem ausgesprochenen Platzverweis Widerstand und griff einen Polizeibeamten an, welcher dabei aber nicht verletzt wurde. Der Angreifer wurde schließlich in Unterbindungsgewahrsam genommen. Der andere Täter wurde aufgrund seines Alkoholisierungsgrads durch Rettungskräfte ins Ilm-Kreis- Kinikum verbracht. Gegen beide Personen wurden Anzeigen wegen Sachbeschädigung gefertigt.(sg)

