Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall Radfahrerin und Moped - Zeugen gesucht

Neudietendorf (ots)

Eine 15-Jährige befuhr heute Morgen gegen 07.35 Uhr mit ihrem Fahrrad die Drei-Gleichen-Straße in Neudietendorf aus Richtung Apfelstädt kommend. Sie nutzte den Radweg und fuhr kurzzeitig auf die Straße, um wieder auf dem Radweg abzubiegen. Als sie den linken Arm ausstreckte, um dem nachfolgenden Verkehr anzuzeigen, dass sie abbiegen will, kam es zu einem seitlichen Zusammenstoß mit einem Kleinkraftrad. Das Mädchen stürzte und verletzte sich leicht. Der Mopedfahrer, vermutlich 16-18 Jahre, bot dem Mädchen seine Hilfe an, erkundigte sich nach ihrem Gesundheitszustand, verließ jedoch dann die Unfallstelle. Gesucht wird der Mopedfahrer oder Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können. Hinweise nimmt die Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 entgegen. (ah)

