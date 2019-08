Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kellereinbrüche in Arnstadt

ILmkreis, Arnstadt (ots)

Am 29.08.2019 meldete die Nutzerin eines Kellers in Arnstadt, dass ihr Keller aufgebrochen wurde. Als die Beamten zu dem Keller in der Dr. Mager-Straße kamen stellen sie fest , dass noch weitere Kellerboxen aufgebrochen wurden. So wurden an insgesamt 5 Verschlägen die Vorhängeschlösser mit einem nicht näher zu bestimmenden Schneidwerkzeug geöffnet. Was nun aus den einzelnen Kellern entwendet wurde, muss noch ermittelt werden denn es waren nicht alle Geschädigten vor Ort. Der Sachschaden hält sich mit wenigen Euro pro Keller gücklicherweise in Grenzen. (wh)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau

Telefon: 03677/601124

E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell