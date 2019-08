Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Sachbeschädigung durch Farbbeutel

Ilmkreis, Ilmenau (ots)

Am 29.08.2019 wurde der Polizei von Ilmenau gegen 05:30 Uhr eine Sachbeschädigung an einem Bistro in Ilmenau angezeigt. Durch unbekannte Täter wurde der Eingangsbereich der Verkaufseinrichtung mittels eines Farbbeutels beschädigt. Über Hintergründe dieser Sachbeschädigung wurde nichts bekannt. Es wird nicht von einem politischen Motiv ausgegangen. Der Sachschaden beträgt ca. 250 Euro. (wh)

