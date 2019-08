Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrzeug beschädigt

Eisenach (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag beschädigten ein oder mehrere Unbekannte das Fahrzeug einer 46-Jährigen, indem die Glasscheiben am Fahrzeug zerstört wurden. Zur Tatzeit stand der Pkw in der Straße "Schlossberg". Der Sachschaden am Fahrzeug beträgt insgesamt 4000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Angabe der Hinweisnummer 0218205/2019 bei der PI Eisenach unter der Telefonnummer 03691/261125 zu melden. (db)

