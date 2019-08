Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Planenschlitzer unterwegs - Zeugen gesucht

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Unbekannte schnitten in der Zeit von Mittwoch 21:00 Uhr bis gestern 12:30 Uhr die Plane eines Anhängers auf. Der Anhänger stand in der Herzog-Hedan-Straße am Fahrbahnrand. Die Täter konnten jedoch nichts erbeuten und verursachten lediglich Sachschaden in Höhe von 150 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Angabe der Hinweisnummer 0219183/2019 bei der PI Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677/601124 zu melden. (db)

