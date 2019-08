Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrrad gestohlen

Ohrdruf (Landkreis Gotha) (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen in der Zeit von 02.30 Uhr bis 08.30 Uhr wurde in der Südstraße in Ohrdruf ein Fahrrad gestohlen. Das weiße Mountainbike stand vor dem Haus in einem Fahrradständer und war mit einem Fahrradschloss gesichert. Der unbekannte Täter löste das angeschlossene Vorderrad und nahm das restliche Fahrrad mit. Der Beuteschaden wurde auf 300 Euro beziffert. (sw)

