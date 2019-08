Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Schlag gegen die Rauschgiftszene

Waltershausen (Landkreis Gotha) (ots)

Am zurückliegenden Dienstag gelang der Kripo Gotha ein bedeutender Schlag gegen die Rauschgiftszene im Landkreis. Im Rahmen von Durchsuchungsmaßnahmen konnten in einer Wohnung eines albanisch-litauischen Ehepaars in Waltershausen 20kg Marihuana aufgefunden und sichergestellt werden. Das Rauschgift hat einen Marktwert von mehr als 100.000 Euro. Gegen den Haupttäter wurde Untersuchungshaft angeordnet. (sw)

