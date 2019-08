Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Gebüsch gebrannt

Gräfentonna (Landkreis Gotha) (ots)

Durch einen unbekannten männlichen Täter wurde am Mittwochabend gegen 22 Uhr ein Gebüsch in Gräfentonna am Bahnhof in Brand gesetzt. Der Mann warf zwei Feuerwerkskörper in das Gebüsch, wodurch dieses brannte. Durch die Feuerwehr konnte das Feuer gelöscht werden. Der unbekannte Mann flüchtete mit einen silbernen BMX-Fahrrad vom Tatort. Die Höhe des Sachschadens konnte vor Ort nicht ermittelt werden. (sw)

