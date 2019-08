Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfallflucht in der Innenstadt

Eisenach (ots)

Am Mittwochabend, gegen 22:20 Uhr ereignete sich in Eisenach in der Alexanderstraße auf Höhe der Querstraße eine Verkehrsunfallflucht. Dabei wurde ein parkender schwarzer BMW mit Lörracher Kennzeichen von einem Radfahrer angefahren. Der Verursacher blieb nicht vor Ort oder meldete den Unfall der Polizei, sondern entfernte sich pflichtwidrig in Richtung Georgenstraße vom Unfallort. Der Mann war laut Zeugen mit heller kurzer Hose und hellem T-Shirt bekleidet, trug sehr kurze Haare und war mit einem schwarzen Mountainbike mit auffällig breiten Reifen unterwegs. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Die Polizei Eisenach bittet um sachdienliche Hinweise zum Verursacher. (mwi)

