Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfallflucht in Behringen

Hörselberg-Hainich (ots)

Am Mittwochabend, gegen 18:00 Uhr ereignete sich in Behringen in der Hauptstraße, Höhe Hausnummer 2 eine Verkehrsunfallflucht. Dabei fuhr ein Transporter mit blauer Fahrerkabine gegen die Hauswand des dortigen Wohnhauses und beschädigte dieses dabei. Der Verursacher blieb nicht vor Ort oder meldete den Unfall der Polizei, sondern entfernte sich pflichtwidrig vom Unfallort. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 100 Euro. Die Polizei Eisenach bittet um sachdienliche Hinweise zum Verursacher. (mwi)

