Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfallflucht Karl-Marx-Straße

Eisenach (ots)

Am Mittwoch, in der Zeit zw. 07:20 Uhr und 15:15 Uhr ereignete sich in Eisenach in der Karl-Marx-Straße auf einem Parkplatz eine Verkehrsunfallflucht. Dabei wurde ein parkender grauer Skoda Rapid mit Eisenacher Kennzeichen durch einen anderen, noch unbekannten Verkehrsteilnehmer im vorderen Bereich angefahren. Der Verursacher blieb nicht vor Ort oder meldete den Unfall der Polizei, sondern entfernte sich pflichtwidrig vom Unfallort. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Die Polizei Eisenach bittet um sachdienliche Hinweise zum Verursacher. (mwi)

