Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Eigentümer für E-Bike gesucht

Bild-Infos

Download

Ilmenau (ots)

Am 19.06.2019 wurde ein amtsbekannter 36-Jähriger in Ilmenau mit einem E-Bike angetroffen, das zum einen baulich verändert wurde und zum anderen augenscheinlich nicht zu seinen persönlichen und finanziellen Verhältnissen passte. Er gab an, dass es sich um eine Leihgabe handele, Angaben zum tatsächlichen Eigentümer wollte er nicht machen. Aufgrund bisheriger Ermittlungen ist davon auszugehen, dass das Fahrrad rechtswidrig in seinen Besitz gelangte. Es handelt sich bei dem E-Bike um ein Bergamont Big Air G6 in der Farbe gold mit der Individualnummer D78D10798. Der rechtmäßige Eigentümer wird gebeten, sich mit geeignetem Nachweis bei der Polizei Arnstadt-Ilmenau zu melden, Tel. 03677-601124 und Hinweisnummer 0154357/2019. Des Weiteren werden auch Fahrradhändler im Ilm-Kreis und Kreis Gotha gebeten, sich das Rad einmal genauer anzuschauen und gegebenenfalls Hinweise geben. (ah)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell