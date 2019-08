Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrerin übersah Radlerin

Gotha (ots)

In der Kindleber Straße stieß am gestrigen Nachmittag ein Pkw mit einem Fahrrad zusammen. Die 74-jährige VW-Fahrerin fuhr auf der Kindleber Straße stadtauswärts und beabsichtigte nach links in die Fliegerstraße zu fahren. Der 18-jährige Fahrradfahrer war in entgegengesetzter Richtung unterwegs und wurde durch die Autofahrerin übersehen und somit kam es zum Zusammenstoß. Der Zweiradfahrer verletzte sich und kam anschließend ins Krankenhaus. (db)

