Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Erneuter Enkeltrickbetrug

Ichtershausen (Ilm-Kreis) (ots)

Am Dienstag versuchte erneut ein Unbekannter durch einen dreisten Betrug mehrere tausend Euro von einer Dame zu erbeuten. Der Herr gab sich am Telefon als Enkel aus, welcher in einer Notlage steckt und nun Hilfe in Form von Geld benötigt. Glücklicherweise ahnte die Frau den Betrugsversuch und somit hatte der Täter kein Erfolg. (db)

