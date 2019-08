Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Exhibitionist läuft Frau hinterher

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Am Dienstagabend kurz nach 22:30 Uhr erhielt die Polizei Arnstadt-Ilmenau Kenntnis von einer männlichen Personen, welcher eine 28-Jährige im Bereich Saalfelder Straße und Am Dornheimer Berg verfolgte. Nachdem die Frau vom Gassigehen mit ihrem Hund an ihrer Haustür angekommen war, schaute sie auf die gegenüberliegende Straßenseite und sah den Mann mit geöffneter Hose und unbekleidetem Intimbereich. Sie fing sofort an zu schreien und daraufhin flüchtete der Exhibitionist in Richtung Stadtilmer Straße. Sie beschrieb den Mann wie folgt:

- männlich - ca. 180cm groß - ca. 30 Jahre alt - dunkle, kurze Haare - schlanke Gestalt - Bart rund um den Mund - europäischer Phänotypus - langes schwarzes Hemd, lange dunkle Hose und dunkle Schuhe

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Angabe der Hinweisnummer 0217160/2019 bei der KPI Gotha unter der Telefonnummer 03621/781424 zu melden. (db)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell