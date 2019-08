Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Schwerverletzter Mopedfahrer nach Wildunfall

Langenhain (Landkreis Gotha) (ots)

Heute Morgen wurde ein Mopedfahrer gegen 05.30 Uhr bei einem Wildunfall schwer verletzt. Zunächst kollidierte ein VW-Fahrer (m/44) zwischen Tabarz und Langenhain mit einem Wildschein aus einer ganzen Rotte, die die Straße querte. Das Tier wurde auf die Gegenfahrbahn geschleudert. Zwei Pkw (w/62/Mazda und m/63/Ford) aus der Gegenrichtung konnten nicht mehr rechtzeitig bremsen und überfuhren ebenfalls das leblose Tier. Ein aus Richtung Tabarz herannahender Mopedfahrer bemerkte die Unfallstelle zu spät und fuhr auf den VW auf. Dieser war an der Fahrbahnseite bereits abgestellt. Die Simson des 17-Jährigen ging sofort in Flammen auf. Der Fahrer wurde schwer verletzt und musste mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Für die Zeit der Bergung und Rettung wurde die Straße voll gesperrt. (ah)

