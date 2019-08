Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrradfahrer gestürzt - Fahrzeugführer fährt weg

Eisenach (ots)

Am Montag, kurz nach 22:15 Uhr ereignete sich in der Zeppelinstraße ein Verkehrsunfall, wobei ein 38-Jähriger mit seinem Fahrrad zu Fall kam. Der Radler befuhr die Zeppelinstraße aus Richtung Ernst-Thälmann-Straße kommend und beabsichtige nach links in eine Nebenstraße abbzubiegen. Ein Pkw Fahrer fuhr die Nebenstraße entgegengesetzt entlang und wollte nach links auf die Zeppelinstraße fahren. Hierbei missachtete der Fahrzeugführer die Vorfahrt des Zweiradfahrers, wobei dieser eine Gefahrenbremsung einleitete, eine Kollision vermeiden konnte und dennoch stürzte. Hierbei erlitt der 38-Jährige leichte Schürfwunden. Im Anschluss fuhr der Autofahrer mit seinem schwarzen Kleinwagen nach kurzer Verlangsamung der Fahrt unvermittelt weiter. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Angabe der Hinweisnummer 0215978/2019 bei der PI Eisenach unter der Telefonnummer 03691/261125 zu melden. (db)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell