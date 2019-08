Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mit Handaxt angegriffen

Eisenach (ots)

In der Heinrichstraße kam es am gestrigen Nachmittag zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten. In der Folge griff der 32-jährige Täter zwei der Personen mit einer Handaxt an. Glücklicherweise verfehlte der Herr sein Ziel und somit kam es zu keinen Verletzungen. Trotzdem erhielt der Täter eine Anzeige wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und zusätzlich einen Platzverweis. (db)

